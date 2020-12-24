Синоптики обещают похолодание до -34 градусов в Свердловской области

Синоптики обещают похолодание до -34 градусов в Свердловской области

Сегодня, 09:55Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
Уральские синоптики предупредили о сильных морозах, ожидается похолодание до -34 градусов.

По данным Уральского Гидрометцентра, сегодня днем на территории Свердловской области ожидается от -4 до -9 градусов. В горах будет холоднее — до -19 градусов, на крайнем севере до -29 градусов. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду.

Ночью на юге региона похолодает до-19 градусов, на крайнем севере столбики термометров опустятся до -34 градусов. Днём потеплеет незначительно. На юге ожидается -16 градусов, на севере — до -26 градусов. Ветер южный и юго-восточный от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в субботу синоптики прогнозируют до -20 градусов. В горах и низинах будет до -25 градусов, на крайнем севере -32 градуса. Направление и скорость ветра не изменится.

Во все дни будет пасмурно, ожидается небольшой снег.

Свердловская областьпогода
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