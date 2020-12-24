Синоптики обещают похолодание до -34 градусов в Свердловской области

По данным Уральского Гидрометцентра, сегодня днем на территории Свердловской области ожидается от -4 до -9 градусов. В горах будет холоднее — до -19 градусов, на крайнем севере до -29 градусов. Ветер западный с порывами до 17 метров в секунду.