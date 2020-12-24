В крупнейшем «ковидном» госпитале Екатеринбурга закончилась часть лекарств

В крупнейшем «ковидном» госпитале Екатеринбурга закончилась часть лекарств

Сегодня, 20:36Здоровье и экологияPhoto: 1mediainvest.ru
В главном госпитале по борьбе с коронавирусом в Екатеринбурге, в городской клинической больнице № 40, закончилась часть лекарств.

По словам пациентки, на данный момент лежащей в больнице с пневмонией, врач рассказал ей, что в госпитале отсутствуют гормоны и кроворазжижающие препараты, сообщает Znak.

В результате ее родственникам сказали покупать кроворазжижающие препараты в аптеках, что обходится в три раза дороже.

Уже два или три дня уколов нет, все таблетки пьют, но и таблетки кончились. Пьют только те, у кого свои, например, у меня,подчеркнула девушка.

Больница, рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID-19, обеспечена лекарствами, относящимися к фармацевтической группе антикоагулянтов, в необходимом количестве. На данный момент дефицит гормональных препаратов решается на федеральном уровне.

Ожидается, что в ближайшее время наш регион получит препараты — все усилия для этого прилагаются,отметили в штабе.

Напомним, 2 декабря муниципальные аптеки Артемовска признали, что у них не хватает лекарств для лечения ОРВИ, пневмонии и коронавируса.

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