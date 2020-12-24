«Выпадение волос и кошмары»: уральский пульмонолог рассказала о последствиях COVID-19

По ее словам, жалобы разные потому, что вирус действует не только на легкие, но и другие органы. В каждом из них есть специальные рецепторы. У кого-то из пациентов их больше, у кого-то меньше. Медик добавила, что ученые считают, что степень поражения зависит от количества рецепторов и их поражения.