«Выпадение волос и кошмары»: уральский пульмонолог рассказала о последствиях COVID-19

Пульмонолог из УГКБ № 6 Екатеринбурга Надежда Карсакова рассказала о том, какими могут быть последствия коронавируса.

Самыми распространенными последствиями является длительный кашель и одышка даже при небольшой нагрузке, рассказала пульмонолог изданию E1. По ее словам, жалобы поступают даже от спортсменов, так как прежние нагрузки они не выдерживают. Карсакова объясняет, что часть пациентов отмечают повышение температуры до 37,3 градусов, особенно в вечернее время, а некоторые говорят о мигрирующих болях в грудной клетке. Одно из частых проявлений — выпадение волос, в большей степени это касается женщин, говорит пульмонолог. Кроме того, у некоторых пациентов ухудшается слух и зрение. По словам Карсаковой, обоняние восстанавливается около полугода, пациенты могут ощущать только определенные запахи. Не до конца восстанавливаются и вкусовые ощущения. Некоторых беспокоит тахикардия, которой раньше не было. Обостряются хронические болезни — сердечно-сосудистые, астма, у больных диабетом повышается сахар, добавила врач. По ее словам, жалобы разные потому, что вирус действует не только на легкие, но и другие органы. В каждом из них есть специальные рецепторы. У кого-то из пациентов их больше, у кого-то меньше. Медик добавила, что ученые считают, что степень поражения зависит от количества рецепторов и их поражения. Также Надежда Карсакова рассказала, что у одного из пациентов наблюдалось ухудшение работоспособности — ему сложно вспоминать факты, сосредотачиваться и реагировать на происходящее. У большого количества пациентов после выписки нарушается память, сон, им снятся кошмары, это продолжается месяц-два. У таких пациентов поражается нервная система. Однако у большинства всё это относительно быстро проходит, резюмировала врач.

