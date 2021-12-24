Почти два десятка экологических нарушений нашел Росприроднадзор на тагильском ВГОКе

Почти два десятка экологических нарушений нашел Росприроднадзор на тагильском ВГОКе
Почти два десятка экологических нарушений нашел Росприроднадзор на тагильском ВГОКе
Сегодня, 17:06Здоровье и экологияФото: Яндекс.Карты
18 нарушений выявил Росприроднадзор во время проверки ОАО «Высокогорский горно-обогатительный комбинат» в Нижнем Тагиле.

В рамках мероприятия специалисты выясняли, насколько достоверно проводится инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, расположенных в местах, где негативное воздействие на окружающую среду наиболее сильное.

Выявленные нарушения касаются осуществления выбросов с нарушениями условий спецразрешения, эксплуатация газоочистительных устройств с нарушениями, предоставление искаженной информации об источниках выбросов в отчетах.

В результате специалисты вынесли предписание об устранении нарушений, а в отношении предприятия и должностных лиц будут возбуждены дела об административных правонарушениях, сообщили в Уральском управлении Росприроднадзора.

Напомним, внеплановые проверки проводятся специалистами в городах, которые являются участниками федерального проекта «Чистый воздух». ВГОК в Нижнем Тагиле является одним из предприятий-загрязнителей воздуха.

Сюжеты:
ЭкологияНижний Тагил
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