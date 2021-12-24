После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на Руднике в Тагиле

После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на Руднике в Тагиле
После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на Руднике в Тагиле
Сегодня, 15:55Здоровье и экологияФото: 1MI
После капитального ремонта откроется филиал детской поликлиники на улице Московская, 10 в Нижнем Тагиле. Торжественное мероприятие состоится 28 декабря.

Филиал был отремонтирован в рамках программы по «Модернизации первичного звена здравоохранения». В частности, были сделаны общестроительные работы, перепланировка, проведена новая электрика, обновлены стены, пол и потолок. Для разделения потоков был сделан фильтр. Это специальный кабинет, куда будут приходить дети с симптомами вирусных заболеваний.

Кроме того, в помещении расширены проходы для создания безбарьерной среды. Есть в помещении и шагающий подъемник, сообщили TagilCity.ru в пресс-службе ДГБ Нижнего Тагила.

В общей сложности сумма работ составила 4,4 миллиона рублей. К этому филиалу прикреплены 1,7 тысячи детей.

В торжественном открытии примут участие: глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев, председатель комитета Законодательного Собрания Свердловской области по социальной политике, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Погудин, начальник отдела организации медицинской помощи матерям и детям Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Савельева.

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
ремонтполиклиникаоткрытиеНижний Тагил
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы