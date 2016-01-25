От снегопада в США погибли уже 18 человек (ВИДЕО)

Несмотря на многочисленные предостережения властей о снегопаде, увещевания не садиться за руль в эти дни и оставаться дома, к вечеру субботы информагентства сообщали о 18 погибших от последствий снежной бури. В основном - это жертвы ДТП, которых только на дорогах штата Вирджиния за сутки было зафиксировано около тысячи.

Приготовления властей и коммунальных служб не уберегли и от отключений электричества: без света и тепла остались более 200 тысяч потребителей. В дни перед стихией напуганные предостережениями горожане запасались продуктами в супермаркетах, опустошая полки до последней упаковки чипсов.

Снежный заслон закрыл небо над мегаполисами на северо-востоке США, включая Вашингтон и Нью-Йорк. В общей сложности с пятницы из-за метели было отменено более 10 тысяч авиарейсов. Свои планы пришлось менять даже сильным мира сего - самолеты вице-президента Джозефа Байдена и министра обороны Эштона Картера, которые возвращались в Вашингтон из Европы, были перенаправлены в солнечную Флориду, где им придется переждать, пока погодные условия пустят их домой.

В американской столице снегопад и метель действительно выдались изрядные, даже по московским меркам. Еще в пятницу днем в городе не было ни намека на снежный покров, а спустя сутки город покрывал слой целины, местами доходивший до 60 сантиметров. В пригородах сугробы уходили в глубину до 76 сантиметров, целиком покрывая автомобили. В городе не работало практически ничего - от магазинов до бензоколонок.

Вообще сугробы и гололед из-за обильных снегопадов, а вместе с ними многочисленные ДТП и заторы - не редкость для Вашингтона. Хроническую неспособность коммунальщиков предотвратить коллапс принято объяснять непредсказуемым характером погоды в столице, где прогнозируемый снегопад может обернуться легким дождем, а пурга, напротив, налетает без предупреждения. Если же заблаговременного сигнала не поступило и службы города не успели заранее обработать улицы солью, то пиши пропало. Как только снегопад начался, неподготовленные к езде по скользкому покрытию автомобилисты попадают в ДТП, либо, перестраховываясь, едут слишком медленно, застревают в сугробах. Дороги всего столичного региона парализует и пытаться обрабатывать их или расчищать уже нет никакой возможности.

Не сказать, чтобы «Сноузилла» обрушилась на город как «снег на голову», однако никакие приготовления не уберегли движение от коллапса. Имеющейся в распоряжении вашингтонских коммунальных служб техники было явно недостаточно. Сугробы намертво заблокировали все улицы за исключением основных магистралей. Их заранее обработали солью и расчищали по несколько раз в день, но это не помогло.

Пробиваться через них отваживались лишь немногие. Непривычные к такой езде автомобилисты буксовали, застревали в снегу, блокируя и без того немногочисленные пути. Основной поток на дорогах составляли не машины, а пешеходы, высыпавшие на проезжую часть, поскольку пробраться по заснеженным тротуарам можно было разве что на снегоступах. Толпы разгуливающих на проезжей части пешеходов осложняли и без того непростую жизнь немногочисленным автомобилистам, однако патрулировавшие улицы полицейские машины закрывали на это глаза.

Несмотря на метель и порывы ветра на больших улицах было достаточно оживленно. Многим горожанам небывалый снегопад пришелся по вкусу. Шумные компании выбирались на улицу фотографироваться на фоне пустынных и занесенных снегом улиц, играть в снежки, кататься с горок. Особенно популярным место для катания традиционно стал Капитолийский холм в центре столицы, на котором стоит здание конгресса США. Самые закаленные не изменили привычке совершать пробежку по улицам города. По прогнозу метель должна была стихнуть после обеда, но «Сноузилла» бушевала весь вечер, отступив лишь ближе к ночи.

Под натиском стихии притих даже никогда не спящий Нью-Йорк. Закрыли свои двери театры на Бродвее, магазины, рестораны. В Нью-Йорке к полудню субботы снегопад стал одним из самых мощных за всю историю наблюдений, после чего губернатор штата Эндрю Куомо в 14:30 по местному времени (22:30 мск) утвердил запрет на движение всего наземного транспорта, как общественного, так и частного.