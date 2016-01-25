В Екатеринбурге диагноз «свиной грипп» подтвердили у 30 человек

Поликлиники Екатеринбурга с сегодняшнего дня приостановили профилактическую работу. Все силы брошены на борьбу с гриппом и ОРВИ, рассказали E1.RU в Горздраве.

Заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю в Екатеринбурге выросла на 60%. За прошлую неделю в городе было зарегистрировано более 16 тысяч заболевших. Пока рост идёт по всем возрастным группам, но больше – среди взрослых и школьников.

Всего с начала эпидемического подъёма в Екатеринбурге лабораторно подтверждены 30 случаев заболевания так называемым свиным гриппом – H1N1, – рассказали в Горздраве. – Медики обращают внимание, что эти лабораторные исследования были проведены у наиболее тяжёлых пациентов, на самом деле указанный тип вируса сейчас циркулирует среди большего числа заболевших.

С 25 января в детских и взрослых поликлиниках города временно отменили все профилактические приёмы врачей. В первую очередь это коснулось детских поликлиник. Родителям в ближайшие несколько недель, пока заболеваемость ОРЗ и гриппом не пойдёт на спад, не нужно водить своих детей на приёмы в дни здорового ребёнка и на другие плановые осмотры врачей-специалистов, если в этом нет острой необходимости.

Также пока в поликлиниках не будут ставить плановые прививки и проводить пробы Манту. Главным врачам городских больниц Управление здравоохранения рекомендовало организовать оказание медицинской помощи населению преимущественно на дому.

Всё это сделано для того, чтобы максимально разобщить заболевших ОРЗ и гриппом и всех остальных горожан объяснили E1.RU в горздраве.

Врачи призывают горожан при появлении первых признаков ОРЗ и гриппа незамедлительно обращаться за медицинской помощью. Для этого увеличено время приёма вызовов в поликлиниках – до 21:00, продлено время работы выездных отделений неотложной помощи в районах города – до 22:00.