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«Жизненно-опасных нарушений в воде не обнаружено»: черви из кранов Свердловской области признаны безопасными!
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Жизненно-опасных нарушений в воде не обнаружено»: черви из кранов Свердловской области признаны безопасными!

25 января 2016, 16:15Здоровье и экологияПавел Щербина
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