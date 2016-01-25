«Жизненно-опасных нарушений в воде не обнаружено»: черви из кранов Свердловской области признаны безопасными!

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов рапортовал о том, что проведённые исследования показали, что биологические включения [черви – прим. ред.], обнаруженные в водопроводе города Тавда, не представляют опасности для жизни и здоровья граждан. Эти биологические включения есть не что иное, как личинки комаров.

Тем не менее, чиновник поспешил заверить, что в ближайшее время будут приняты решительные меры для устранения этих биологических включений из городского водопровода.

Тавдинская насосно-фильтровая станция сейчас работает в усиленном режиме. На устройствах фильтрации заменен кварцевый песок.

А пока жителям рекомендовано воздержаться от употребления нефильтрованной воды из-под крана в пищу. Объявления об этом появляются на подъездах тавдинцев.