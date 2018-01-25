Прокуратура пресекла ввоз «серых» препаратов для онкобольных в Свердловскую область

Согласно официальной информации, ООО «Аргентум» во второй половине 2017 года намеревалось поставить в указанное медучреждение на Среднем Урале большую партию лекарств для онкобольных, передает генпрокуратура РФ. Однако завод-изготовитель сообщил специалистам регионального надзорного ведомства, что такие медикаменты указанному поставщику не передавались. В свободной продаже препарат в таком количестве найти невозможно, уверяет изготовитель. Добавим, что речь идёт о препарате для борьбы с раком молочной железы.

Тогда прокуратура потребовала от руководства ООО «Аргентум» предоставить информацию о фирме-производителе, дате производства, лицензии и иную разрешительную документацию. Каково было удивление специалистов надзорного ведомства, когда вскоре после вынесения требования, предприятие объявило об отказе от заключения контракта на поставку лекарств для свердловского диспансера. Решение было принято в одностороннем порядке, передает издание «Областная газета». Таким образом, партия некачественного препарата не попала в регион.

Добавим, что по данному факту было возбуждено уголовное дело. Кроме того, информация была накануне донесена до соответствующего комитета в Государственной думе.