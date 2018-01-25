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Прокуратура пресекла ввоз «серых» препаратов для онкобольных в Свердловскую область
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прокуратура пресекла ввоз «серых» препаратов для онкобольных в Свердловскую область

25 января, 08:30Здоровье и экология
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