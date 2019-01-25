Свердловская область достигла пика заболеваемости гриппом и ОРВИ

Количество заболевших гриппом и ОРВИ в Свердловской области достигло 35 тысяч. Прирост заболевших равен 37%.

По словам заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области Андрея Юровских, с 21 января по 3 февраля регион достигнет пика заболеваемости.

В 9 муниципалитетах, в том числе и в Екатеринбурге, превышен порог заболеваемости на 20% и более.

По словам специалистов, в Свердловской области обнаружены два штамма гриппа: H1N1 и А3. Их количество зафиксировано в равных долях.

С 23 января в Екатеринбурге отменены все массовые мероприятия в закрытых помещениях с большим количеством участников. Также принято решение не допускать в детские сады и школы детей без прививок от гриппа и кори до окончания всплеска заболеваемости.