Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 января

Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 января

Сегодня, 21:19Здоровье и экологияPhoto: TagilCity.ru
25 января при замерах воздуха во дворе на улице Валегинская, 5 в Нижнем Тагиле газоанализатор не выявил превышения разовой ПДК пяти веществ-загрязнителей.

Замеры проходили при температуре воздуха минус четыре градуса и юго-восточном ветре со скоростью два-три метра в секунду. Показатели всех пяти веществ — диоксида азота, диоксида серы, синильной кислоты, формальдегида и сероводорода — остались по нолям.

Video:TagilCity.ru

Напомним, с того момента, как редакция TagilCity.ru начала проводить замеры воздуха на наличие пяти веществ-загрязнителей, прошло более 60 дней. Мы решили подвести предварительные итоги и определить, сколько дней жители Нижнего Тагила дышали воздухом с выбросами, превышающими ПДК.

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