Крупнейший за несколько лет выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле

Сероводород относится к веществам третьего класса опасности, так как при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.