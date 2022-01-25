Крупнейший за несколько лет выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле

Крупнейший за несколько лет выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле
Крупнейший за несколько лет выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле
Сегодня, 16:28Здоровье и экологияФото: 1MI

Крупнейший выброс вредных веществ произошел в Нижнем Тагиле

Крупнейший за последние годы выброс вредных веществ был зафиксирован «Уральским УГМС» в Нижнем Тагиле.

Посты наблюдения службы зафиксировали превышения сероводорода в воздухе в 15 раз, что, по градации Росгидромета, соответствует максимальной четвертой категории уровня загрязнения.

Концентрация токсичного вещества начала повышаться 15 января, достигнув пика в 17.00 следующего дня, когда станция на Красном Камне показала превышение нормы сероводорода в 15 раз. Показали превышения и два других поста Уральского УГМС: на Вагонке — в 10,3 раза и Тагилстрое — в 4,5 раза.

Близкое к такому загрязнение воздуха сероводородом в минувшем году, по информации Уральского УГМС, было зафиксировано лишь однажды — 22 декабря.

Напомним, что при замерах воздуха на ж/д вокзале в Нижнем Тагиле редакцией TagilCity.ru 10 января газоанализатор показал превышение сероводорода в 16 раз.

Сероводород относится к веществам третьего класса опасности, так как при длительном и систематическом воздействии может привести к иммунодефициту, заболеваниям легочной системы и неврозам. Взаимодействуя с другими загрязнителями, сероводород может превращаться в серную кислоту. Основным источником выбросов сероводорода в Нижнем Тагиле является ЕВРАЗ НТМК — до 73 тонн в год.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭкология
Материалы по теме:
экологиязагрязнениеНижний Тагилсероводород
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