Вспышка омикрона: какой прогноз дают врачи и как уберечься свердловчанам

Мы все равно потом открыты будем перед всем миром, где омикрон и другие варианты коронавируса распространяются. И в очередной раз окажемся перед вопросом «А что теперь делать?» Поэтому тут либо нужна долговременная стратегия, которой Китай придерживается, но ее надо было придерживаться с самого начала. Сейчас это, на мой взгляд, уже нереально, говорит врач-эксперт Александр Соловьев.