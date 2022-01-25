Вспышка омикрона: какой прогноз дают врачи и как уберечься свердловчанам

Резкая вспышка заболеваемости в конце января объясняется распространением на территории России нового штамма омикрон.
О волнообразном распространении коронавирусной инфекции нам всем с вами известно давно. Очередная волна вызвана преимущественно штаммом омикрон. В Москве рост наступил уже две недели назад, рассказал редакции TagilCity.ru Александр Павловских — главный врач Горбольницы № 1 в Нижнем Тагиле.
Врачи утверждают, что с появлением омикрона не стоит ожидать спада заболеваемости. Станет только хуже, сказал врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев. О продолжительном росте количества инфицированных говорит и главврач ковидного госпиталя Александр Павловских. По его словам, темпы распространения инфекции будут значительно выше, чем в предыдущие волны коронавируса.
Более того, антирекорд по числу заболевших, который установил регион 24 января, — далеко не последний, считает Александр Соловьев. Поэтому главное — подумать о том, как уберечь себя и близких от коронавируса.
Надо говорит о том, как минимизировать воздействие инфекции во всех смыслах, в том числе на бизнес и жизнь людей, и, естественно, ее влияние на здоровье. Это основная задача — как минимизировать, поделился врач-эксперт Александр Соловьев.
Локдаун, который периодически помогает затормозить заразность, в этот раз станет неэффективным средством для борьбы с новым штаммом. Если же правительство решит ввести длительную самоизоляцию населения, то после ее отмены коронавирус продолжит распространяться. Таким образом можно будет только отложить новую волну коронавируса.
Мы все равно потом открыты будем перед всем миром, где омикрон и другие варианты коронавируса распространяются. И в очередной раз окажемся перед вопросом «А что теперь делать?» Поэтому тут либо нужна долговременная стратегия, которой Китай придерживается, но ее надо было придерживаться с самого начала. Сейчас это, на мой взгляд, уже нереально, говорит врач-эксперт Александр Соловьев.
С его слов, понадобятся дополнительные меры, которые помогут минимизировать воздействие болезни. В первую очередь необходимо защитить уязвимую к ковиду группу риска. Главврач Горбольницы № 1 Александр Павловских советует гражданам из группы риска позаботиться о себе и не покидать лишний раз свое жилье.
Следующим шагом Соловьев предлагает подумать о безопасности подрастающего поколения. Дети, как известно, — носители вируса. По последним данным, они могут переносить заболевание бессимптомно, о чем свидетельствуют и результаты теста, проведенного в школах города. Лучшая защита детей, по словам врача-эксперта, — дистанционное обучение, вакцинация и минимизации контактов между юными свердловчанами.
Если это невозможно по объективным причинам — мало вакцины, есть ощущение, что не развернуть массовую вакцинацию, или не откликнется население на призыв к вакцинации детей с 12-летнего возраста, то понятно, что нужно уже другую стратегию использовать для защиты детей, сказал Александр Соловьев.
Помочь остановить заражение между детьми может своевременное выявление коронавируса на ранних этапах. Такая мера позволит быстрее выявлять заразившихся и изолировать их на период развития болезни.
Главный врач ковидного госпиталя Александр Павловских напомнил, что в период быстрого распространения омикрона не стоит забывать и о средствах индивидуальной защиты.
Сейчас именно тот момент, когда нужно вспомнить и неукоснительно соблюдать меры, — ношение масок, социальная дистанция, удаленная работа,сказал главный врач.
Среди неутешительных прогнозов есть одна надежда на положительный исход динамики заболеваемости. Инфицированные жители будут легче переносить заболеванием, а значит госпитальное звено не будет перегружено так, как в предыдущие годы, предполагает врач-эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев.
Все-таки у омикрона меньше рисков, связанных с госпитализацией в целом. И все-таки есть изменения, что достаточно уже высокий уровень коллективного иммунитета сформирован. Как за счет вакцинации, так и за счет встречи с вирусом. И эта часть людей, я думаю, достаточно значительная, говорит он.
На территории Нижнего Тагила число пациентов, обращающихся за помощью в больницы, действительно увеличилось, несмотря на то, что в городе нет выявленных случаев омикрона. Однако заметного роста количества госпитализации не наблюдается, говорит главврач ковидного госпиталя Александр Павловских. Вакцинация — единственный эффективный способ защитить себя и своих близких от тяжелого течения болезни, напомнил он.
Не стоит себя тешиться тем, что омикрон имеет более легкое течение. Пациентов в стационаре по сей день достаточно, и они, к сожалению, умирают. Эффективного лекарства от COVID-19 не существует. Добавлю в очередной раз, что среди умерших привитых единицы. Прививка реально спасает жизни. Кто не сделал — не откладывая посетите прививочный кабинет по месту жительства или в торговом центре, сказал Александр Павловских.