Семинар по детской паллиативной помощи организован в Нижнем Тагиле

Встреча организована тагильским благотворительным фондом «Живи, малыш», который помогает 15 детям с неизлечимыми диагнозами из Нижнего Тагила. Всего в городе 40 несовершеннолетних в подобными болезнями.

По мнению директора фонда «Детский паллиатив», международного эксперта по паллиативной помощи детям Карины Вартоновой, в обществе паллиатив ассоциируется со смертью, однако, в первую очередь, паллиатив направлен на облегчение страданий. Он помогает больным прожить, оказывая физическую и психологическую помощь.

Гостями семинара станут специалисты органов соцзащиты, Детской городской больницы во главе с главным врачом Дмитрием Клейменовым, а также на встречу приглашены студенты медицинского колледжа.

В Нижнем Тагиле не хватает специалистов, которые могли бы оказать помощь детям с неизлечимыми болезнями и их родителям.

Мы решили помочь воспитать в Тагиле таких специалистов, отметил замруководителя благотворительного фонда Михаил Мохов.