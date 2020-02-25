На Урале из-за снега и сильного ветра объявлено штормовое предупреждение
Сегодня, 16:30Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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26 февраля, по прогнозам синоптиков, в Свердловской области ожидаются сильные снегопады и ветер до 17 м/с.
В связи с тем, что на дорогах образуется гололед, водителей просят не выезжать на дальние расстояния. Если же поездка необходима, то нужно к ней подготовится — проверить техническую исправность автомобиля, запастись топливом, взять с собой средства связи.
В случае ЧП необходимо звонить по номерам МЧС — 112 или 101.
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