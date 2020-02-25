В Минздраве рассказали, люди каких профессий чаще болеют

Наиболее частым заболеванием среди офисных работников считается ОРВИ, а вот медики и педагоги болеют гриппом и вирусными инфекциями реже. Однако последние более подвержены заболеваниям сердца и сосудов. Эксперты связывают это с повышенным уровнем нагрузки на работников сфер здравоохранения и образования.