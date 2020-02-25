В Минздраве рассказали, люди каких профессий чаще болеют
Сегодня, 12:14Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Работники IT-сферы болеют чаще представителей других профессий, пишут «Известия» со ссылкой на данные Минздрава.
Наиболее частым заболеванием среди офисных работников считается ОРВИ, а вот медики и педагоги болеют гриппом и вирусными инфекциями реже. Однако последние более подвержены заболеваниям сердца и сосудов. Эксперты связывают это с повышенным уровнем нагрузки на работников сфер здравоохранения и образования.
Заболеваниям опорно-двигательного аппарата наиболее подвержены работники госструктур и IT-сферы. Связано это с малоподвижным образом жизни, эти специалисты больше времени проводят за рабочим столом. С заболеваниями ЖКТ чаще других сталкиваются педагоги, медики и программисты.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей