24 случая коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

В Свердловской области за сутки коронавирус диагностирован у 178 человек, общее число заболевших — 77 151. В тяжелом состоянии находятся 326 госпитализированных, из них 101 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений за сутки выписано 189 свердловчан, всего от коронавируса выздоровело 70 084 жителя региона. За время пандемии от инфекции скончалось 2 345 человек, из них 13 умерли за прошедшие сутки.