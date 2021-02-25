24 случая коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

24 случая коронавируса выявлено в Нижнем Тагиле за сутки

Сегодня, 15:03Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
24 новых случая COVID-19 зафиксировано в Нижнем Тагиле за сутки, сообщает оперштаб Свердловской области.

С начала пандемии в Нижнем Тагиле зарегистрировано 4 676 заболевших жителей города.

В Свердловской области за сутки коронавирус диагностирован у 178 человек, общее число заболевших — 77 151. В тяжелом состоянии находятся 326 госпитализированных, из них 101 пациент подключен к аппаратам ИВЛ. Из медицинских учреждений за сутки выписано 189 свердловчан, всего от коронавируса выздоровело 70 084 жителя региона. За время пандемии от инфекции скончалось 2 345 человек, из них 13 умерли за прошедшие сутки.

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