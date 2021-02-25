Аномальные морозы и метели на Урале объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ

Аномальные морозы и метели на Урале объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ

Сегодня, 09:13Здоровье и экологияФото: pixabay.com
Тридцатиградусные морозы и снежные бури обусловлены разницей температур между циклоном и антициклоном, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

На востоке Урала синоптики наблюдают антициклон, а на западе — циклон. Из-за разницы в температуре, в Челябинской и Курганской областях возникают сложные погодные условия, рассказал РИА Новости Роман Вильфанд.

25 февраля, по прогнозам гидрометцентра, погода улучится. Потепление наступит уже во второй половине дня.

Напомним, в Челябинской области из-за урагана был введен режим ЧС. Трассы заносило снегом, жители на транспортных средствах массово застревали и спасатели организовывали эвакуацию. Из-за сильного ветра 74 населенных пункта региона оказались без электричества. Пострадали и поселки под Каменском-Уральским в Свердловской области. Около 900 человек остались без света.

Сюжеты:
Экология
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