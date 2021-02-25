Аномальные морозы и метели на Урале объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ

Напомним, в Челябинской области из-за урагана был введен режим ЧС. Трассы заносило снегом, жители на транспортных средствах массово застревали и спасатели организовывали эвакуацию. Из-за сильного ветра 74 населенных пункта региона оказались без электричества. Пострадали и поселки под Каменском-Уральским в Свердловской области. Около 900 человек остались без света.