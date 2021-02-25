Ассенизаторы сливают фекалии в реку Пышма под Екатеринбургом

Местные жители, прислали в редакцию Ура.ру фото и видео происходящего. По их словам, ситуация продолжается уже год. На кадрах видно грязную лужу, которая разливается по воде, а также ассенизаторскую машину, которая сливает фекалии на землю.
По словам жителей Белоярского, вместо того, чтобы сливать содержимое в отстойник, водители льют его прямо в канаву.
С горки потом вся эта грязь течет в реку. Речка стала жутко вонять! пояснил местный житель.
Напомним, в конце 2020 года в Черноисточинске было выявлено загрязнение реки Черная фекальными стоками. В отношении «Водоканал-НТ» прокуратура возбудила административное производство, по которому организации грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также уголовное дело.