Ассенизаторы сливают фекалии в реку Пышма под Екатеринбургом

Ассенизаторы сливают фекалии в реку Пышма под Екатеринбургом

Сегодня, 09:36Здоровье и экологияФото: скриншот видео Ура.ру "ВКонтакте"
Ассенизаторы сливают фекалии прямо в реку Пышма в поселке Белоярский, который находится в 40 километрах от Екатеринбурга.

Местные жители, прислали в редакцию Ура.ру фото и видео происходящего. По их словам, ситуация продолжается уже год. На кадрах видно грязную лужу, которая разливается по воде, а также ассенизаторскую машину, которая сливает фекалии на землю.

По словам жителей Белоярского, вместо того, чтобы сливать содержимое в отстойник, водители льют его прямо в канаву.

С горки потом вся эта грязь течет в реку. Речка стала жутко вонять! пояснил местный житель.

Видео:страница Ура.ру "ВКонтакте"

Напомним, в конце 2020 года в Черноисточинске было выявлено загрязнение реки Черная фекальными стоками. В отношении «Водоканал-НТ» прокуратура возбудила административное производство, по которому организации грозит штраф до 500 тысяч рублей, а также уголовное дело.

Сюжеты:
Екатеринбург
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