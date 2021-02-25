Превышение ПДК везде: TagilCity.ru сравнил воздух Нижнего Тагила и Челябинска

21 февраля TagilCity.ru побывало в Челябинске, городе, который является собратом Нижнему Тагилу по экологическим проблемам. Там мы провели независимые замеры на наличие выбросов в атмосфере, чтобы узнать, чем дышат челябинцы и насколько опасен воздух в городе.

Объезд города наш журналист проводил вместе с челябинскими эко-активистами. Напомним, по заявлению вице-премьера Виктории Абрамченко, в списке из 12 городов России с самой грязной атмосферой Челябинск занимает первое место, Нижний Тагил — второе. TagilCity.ru едет на замеры воздуха в Челябинск А вот, что показали наши замеры прибором, который определяет в воздухе диоксиды серы и азота, синильную кислоту, формальдегид и сероводород. Самое высокое содержание формальдегида при замерах в Челябинске было рядом с дорожной развязкой и ж/д путями в районе Железнодорожной улицы. Максимальное показатель вещества составлял 0,63 мг/м3, что превысило норму в 12,6 раза. Еще одним местом в Челябинске, где прибор зафиксировал содержание веществ-загрязнителей в воздухе выше нормы, стал район цинкового завода. Рядом с ним газоанализатор показал наличие диоксида азота в размере 0,4 мг/м3 (превышение в два раза) и формальдегида — 0,1 мг/м3 (превышение в два раза). На перекрестке улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта показатели газоанализатора остались по нолям. Ни одного из пяти веществ-загрязнителей прибор не зафиксировал и у стационарного поста Росгидромета на улице Краснознаменной, который осуществляет мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. Кстати, данный мониторинг в Челябинске проходит в онлайн режиме, и по словам местных активистов, на этом посту несколькими часами ранее фиксировалось превышение сероводорода. В двух точках в районе промзоны города рядом с основными предприятиями-загрязнителями — электродным заводом, тракторным заводом и механическим заводом — газоанализатор также не показал превышение загрязнений. При этом в воздухе стоял едкий химический запах. Активисты предположили, что это связано с метеоусловиями, и основная концентрация выбросов, скорее всего, находилась дальше. Чаще всего воздух в Челябинске очень тяжелый от выбросов, от него даже болит голова и слезятся глаза. Но сегодня в городе нет НМУ и смога. Ветер сдувает все выбросы в район Первого озера, поэтому воздух относительно чистый, и прибор ничего не показывает,считает челябинская эко-активистка Наталья Шипицина. Также мы провели несколько замеров в центре города — на проспекте Ленина, площади Революции и рядом с правительством Челябинской области. И там все показания прибора остались по нолям. Однако стоит отметить, что наш газоанализатор определяет вещества распространенные в выбросах Нижнего Тагила, в Челябинске же состав дыма от заводов может отличаться. Это еще одна возможная причина, по которой цифры прибора остались нулевыми, считают активисты. Например, летом прошлого года лаборатории минэкологии и Росгидромета фиксировали в Челябинске, помимо сероводорода и формальдегида, превышения в два раза по фенолу и фтороводороду. Редакция TagilCity.ru продолжит делать замеры воздуха в разных городах России, в том числе и тех, которые входят в программу «Чистый воздух».

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