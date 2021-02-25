Прокуратура организовала проверку из-за слива фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом

Прокуратура организовала проверку из-за слива фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом

Сегодня, 10:19Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
После сообщений СМИ о сливе жидких бытовых отходов в реку Пышма в поселке Белоярский свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

Она будет проводиться с привлечением специалистов Минприроды и экологии Свердловской области, а также Роспотребнадзора региона. Они отберут пробы воды и проведут исследование, чтобы установить причины загрязнения реки. Также будет определен размера ущерба, причиненного окружающей среде.

​​​​​​​По результатам проверки, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, местные жители пожаловались, что ассенизаторы в течение года сливают фекалии в реку Пышма. Очевидцы предоставили СМИ фото и видео происходящего.

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Екатеринбург
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