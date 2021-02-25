Прокуратура организовала проверку из-за слива фекалий в реку Пышма под Екатеринбургом

Она будет проводиться с привлечением специалистов Минприроды и экологии Свердловской области, а также Роспотребнадзора региона. Они отберут пробы воды и проведут исследование, чтобы установить причины загрязнения реки. Также будет определен размера ущерба, причиненного окружающей среде.