Сегодня, 13:46Здоровье и экологияФото: pixabay.com

Второй день подряд менее 200 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

178 случаев коронавируса зафиксировано в Свердловской области за минувшие сутки, сообщает оперштаб региона.

В Свердловской области более 77 тысяч человек заболели COVID-19

Больше всего случаев инфицирования за сутки зарегистрировано в Екатеринбрге — 74. Также коронавирус выявлен у жителей Артинского, Асбестовского городских округов, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.

За время пандемии в Свердловской области коронавирус диагностирован у 77 151 человека. 326 пациентов в тяжелом состоянии находятся в больницах, 185 из них лежат в реанимации, 101 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

В России с 24 по 25 февраля выявлено 11 198 случаев коронавируса. Больше всего инфицированных в Москве — 1 406, Санкт-Петербурге — 911, а также Московской области — 495. За все время пандемии зарегистрировано 4 212 100 случаев заболевания.

Более 70 тысяч свердловчан выздоровевших от коронавируса на Среднем Урале

Общее число выздоровевших пациентов в Свердловской области достигло 70 084 человек, из них 189 жителей региона выписали из больниц за сутки.

В России за время эпидемии от COVID-19 выздоровело 3 767 664 человека. Из них 16 102 пациентов за минувшие сутки. Больше всего выписанных в Санкт-Петербурге — 2 301, Москве — 2 092 и Пензенской области — 508.

13 летальных случаев от коронавируса зарегистрировано за сутки в Свердловской области

За время пандемии в регионе скончалось 2 345 пациентов.

По стране за прошедшие 24 часа от инфекции умерло 446 россиян. Больше всего жителей скончалось в Санкт-Петербурге — 48, Москве — 47 и Московской области — 25. Таким образом общее число летальных случаев составило 84 876 человек.

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