Второй день подряд менее 200 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области

В Свердловской области более 77 тысяч человек заболели COVID-19

Больше всего случаев инфицирования за сутки зарегистрировано в Екатеринбрге — 74. Также коронавирус выявлен у жителей Артинского, Асбестовского городских округов, Верх-Нейвинского, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Верхней Салды, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова и Камышловского района, Качканара, Кировграда, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Первоуральска, Пышминского городского округа, Ревды, Режа, Серова, Сосьвы, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.