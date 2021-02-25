Зачем студенты с секундомерами ходят за посетителями ГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле

Несколько дней в поликлинике на базе городской больницы № 1 на Вагонке ведется работа по проекту «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь».
Студенты Свердловского областного медицинского колледжа фиксировали весь путь, который проходит посетитель медучреждения, от гардероба, регистратуры, посещения специалистов и до выхода из поликлиники. После сбора всей необходимой информации, будет произведен анализ данных для оптимизации процессов.
Цель проекта — создание поликлиники, ориентированной на нужды пациентов. С качественным оказанием помощи и вниманием к каждому посетителю, рассказал главный врач ГБ № 1 Александр Павловских.
Член рабочей группы по созданию «Новой модели поликлиники», заместитель директора Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Елена Юдина поделилась, что для студентов-медиков это отличная возможность поработать в реальных условиях и одновременно помочь в реализации проекта. После сбора всей информации, рабочая группа приступит к возможности пересмотра и оптимизации процессов.
Федеральный проект «Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» входит в национальную программу «Здравоохранение».