Зачем студенты с секундомерами ходят за посетителями ГБ №1 на Вагонке в Нижнем Тагиле

Член рабочей группы по созданию «Новой модели поликлиники», заместитель директора Нижнетагильского филиала Свердловского областного медицинского колледжа Елена Юдина поделилась, что для студентов-медиков это отличная возможность поработать в реальных условиях и одновременно помочь в реализации проекта. После сбора всей информации, рабочая группа приступит к возможности пересмотра и оптимизации процессов.