Более тонны свинины уничтожено в Свердловской области из-за африканской чумы

Напомним, первая вспышка АЧС была зафиксирована в Свердловской области в сентябре 2021 года в селе Калиновское Камышловского района. С 5 октября на территории шести муниципалитетов был введен режим ЧС. Еще три, в том числе Нижний Тагил и Горноуральский ГО, оказались под режимом 15 октября. Режим был снят только 19 января.