Более тонны свинины уничтожено в Свердловской области из-за африканской чумы

Более тонны свинины уничтожено в Свердловской области из-за африканской чумы
Более тонны свинины уничтожено в Свердловской области из-за африканской чумы
Сегодня, 21:49Здоровье и экологияФото: 1MI
Больше тонны инфицированной африканской чумой свиней продукции уничтожено за 2021 год в Свердловской области.

С помощью системы «Меркурий» специалисты выявили на территории региона остатки продукции, в которой выявлен геном африканской чумы свиней, и оформили предписание о запрете ее реализации. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС в пятницу начальник отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Свердловской области Евгения Косарева.

Напомним, первая вспышка АЧС была зафиксирована в Свердловской области в сентябре 2021 года в селе Калиновское Камышловского района. С 5 октября на территории шести муниципалитетов был введен режим ЧС. Еще три, в том числе Нижний Тагил и Горноуральский ГО, оказались под режимом 15 октября. Режим был снят только 19 января.

Свердловская областьживотныечумасвиньи
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