Ирбитская птицефабрика оштрафована за неисполнение предписаний Росприроднадзора

Ирбитская птицефабрика оштрафована за неисполнение предписаний Росприроднадзора
Ирбитская птицефабрика оштрафована за неисполнение предписаний Росприроднадзора
Сегодня, 13:06Здоровье и экологияФото: 1MI
За неисполнение предписаний об устранении нарушений штраф получило ООО «Птицефабрика Ирбитская» по результатам проверки Росприроднадзора.

Она была внеплановой и направлена на документацию. По итогам проверки установлено, что предписания, обязывающие предприятие мониторить подземные воды в полном объеме и предоставлять отчетность ежегодно во форме 2-ТП за 2020 год по вопросам добычи подземных вод, не исполнены.

Предприятие получило новое предписание, а по факту невыполнения предыдущего специалисты возбудили административное дело. В результате оно было рассмотрено судом, который признал птицефабрику виновной в нарушениях и наказал ее на 10 тысяч рублей.

Сюжеты:
Экология
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