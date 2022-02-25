Ирбитская птицефабрика оштрафована за неисполнение предписаний Росприроднадзора

Она была внеплановой и направлена на документацию. По итогам проверки установлено, что предписания, обязывающие предприятие мониторить подземные воды в полном объеме и предоставлять отчетность ежегодно во форме 2-ТП за 2020 год по вопросам добычи подземных вод, не исполнены.
Предприятие получило новое предписание, а по факту невыполнения предыдущего специалисты возбудили административное дело. В результате оно было рассмотрено судом, который признал птицефабрику виновной в нарушениях и наказал ее на 10 тысяч рублей.