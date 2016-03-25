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Из-за плохого вывоза снега зимой, весной жители Нижнего Тагила вынуждены перепрыгивать через лужи и уворачиваться от грязных брызг (ФОТО, ВИДЕО)
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Из-за плохого вывоза снега зимой, весной жители Нижнего Тагила вынуждены перепрыгивать через лужи и уворачиваться от грязных брызг (ФОТО, ВИДЕО)

25 марта 2016, 16:10Здоровье и экологияПавел Щербина
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