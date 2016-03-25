Из-за плохого вывоза снега зимой, весной жители Нижнего Тагила вынуждены перепрыгивать через лужи и уворачиваться от грязных брызг (ФОТО, ВИДЕО)

По некоторым данным, количество снега, выпавшего этой зимой в Нижнем Тагиле, превышает норму в 1,5-2 раза. Это означает, что при таянии он создаст в 1,5-2 раза больше воды.

Ситуация с уборкой и вывозом снега в этом году была сложной. Зачастую снег не вывозился, а складировался на обочинах и там, где летом находятся клумбы и тротуары.

Снег, впитавший в себя противигололёдные реагенты, тает, оставляя после себя воду, которая разрушает дороги и вредит автомобилям. Незавидна и судьба пешеходов, которых обрызгивают водой из луж несознательные и очень торопливые водители.

Скриншот из сообщества «Черный список Тагила»

Необходимо учитывать тот факт, что то, что происходит сейчас на улицах – это только начало. Как только плюсовая температура продержится хотя бы одни сутки – справится ли город с паводком, несмотря на то, что ливневые колодцы чистились в начале месяца?

Нижний Тагил пожинает плоды зимнего содержания дорог и тротуаров. Одна из самых больших луж центра города сейчас находится там, где осенью был самый сильный гололёд.

Фото: ноябрь 2015 года.

Фото: 25.03.2016 года

Читательница TagilCity.ru прислала в редакцию видео, как выглядит центральная улица города - проспект Мира.

Вот так Нижний Тагил выглядит сейчас с высоты птичьего полёта на камерах stagila.ru. Журналисты TagilCity.ru отметили некоторые места, где скапливается вода: