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В Нижнем Тагиле медики заявили, что уровень заболеваемости туберкулезом остается высоким
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Нижнем Тагиле медики заявили, что уровень заболеваемости туберкулезом остается высоким

25 марта 2016, 09:35Здоровье и экологияТимофей Данилов
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