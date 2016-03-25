В Нижнем Тагиле медики заявили, что уровень заболеваемости туберкулезом остается высоким

По заявлению главврача «Противотуберкулезного диспансера №3», в нашем городе уровень заболеваемости остается высоким. Он составляет более 60 человек на 100 тысяч человек. Это больше, чем показатель в области – 45 человек. И хотя за год заболеваемость туберкулезом снизилась на 0,7%, а показатель выявление открытых форм уменьшился на 8,8%, ситуация в Нижнем Тагиле остается сложной.

С сожалению, все чаще опасная болезнь фиксируется у юных тагильчан. Так, в прошлом году выявлено по два таких случая в Ленинском и Тагилстроевском районах, а также один – в Дзержинском.

Медики отмечают, что профилактика туберкулеза достаточно проста: стараться вести здоровый образ жизни, детям и подросткам проводить плановую вакцинацию, пробы Манту. Кроме того, не реже 1 раза в год, проходить флюорографию. Но некоторые обеспеченные семьи отказываются прививать своих чад и даже делать пробы Манту. Это значительно повышает риск заболеваемости туберкулезом в школах и детских садах, говорят врачи.

Поэтому участники встречи предложили расширить работу в образовательных учреждениях и ввести соответствующие уроки в курс ОБЖ. Также Валерий Суров высказал желание обсудить на следующем заседании меры по предупреждению туберкулеза на предприятиях.