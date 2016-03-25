В Нижнем Тагиле медики заявили, что уровень заболеваемости туберкулезом остается высоким
24 марта, во Всемирный день борьбы туберкулеза, замглавы города по соцполитике Валерий Суров провел заседание комиссии по ограничению распространения смертельной инфекции в Нижнем Тагиле.
По заявлению главврача «Противотуберкулезного диспансера №3», в нашем городе уровень заболеваемости остается высоким. Он составляет более 60 человек на 100 тысяч человек. Это больше, чем показатель в области – 45 человек. И хотя за год заболеваемость туберкулезом снизилась на 0,7%, а показатель выявление открытых форм уменьшился на 8,8%, ситуация в Нижнем Тагиле остается сложной.
С сожалению, все чаще опасная болезнь фиксируется у юных тагильчан. Так, в прошлом году выявлено по два таких случая в Ленинском и Тагилстроевском районах, а также один – в Дзержинском.
Медики отмечают, что профилактика туберкулеза достаточно проста: стараться вести здоровый образ жизни, детям и подросткам проводить плановую вакцинацию, пробы Манту. Кроме того, не реже 1 раза в год, проходить флюорографию. Но некоторые обеспеченные семьи отказываются прививать своих чад и даже делать пробы Манту. Это значительно повышает риск заболеваемости туберкулезом в школах и детских садах, говорят врачи.
Поэтому участники встречи предложили расширить работу в образовательных учреждениях и ввести соответствующие уроки в курс ОБЖ. Также Валерий Суров высказал желание обсудить на следующем заседании меры по предупреждению туберкулеза на предприятиях.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru