Единый день диспансеризации пройдет в Нижнем Тагиле 15 апреля
25 марта 2017, 09:45Здоровье и экология
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Впервые в Нижнем Тагиле пройдет Единый день диспансеризации. Он назначен на 15 апреля. Прием у специалистов на бесплатной основе будет организован с 8 до 14 часов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В 2017 году диспансеризации подлежат тагильчане, достигшие 21 года, чей возраст кратен трём (родившиеся с 1996 по 1921 год с шагом 3).
При себе необходимо иметь паспорт и полис, передает пресс-служба администрации. Диспансеризация помогает выявить на ранней стадии ряд серьезных заболеваний, которые являются причиной ранней смертности и инвалидности.
Информацию можно уточнить по следующим контактам:
- Демидовская поликлиника – ул. Горошникова, 37, тел.: 41-97-52;
- Городская поликлиника № 4 – ул. Новострой, 24 и ул. Дружинина, 53, тел.: 21-12-12;
- Городская поликлиника № 3 – Липовый тракт, 30а, тел.: 24-58-33;
- Поликлиника городской больницы № 1 – ул. Окунева, 30, тел.: 33-59-27, Татьяна Петровна Панкова (3435) 41-04-66;
- Поликлиника городской больницы № 4 - ул. Металлургов, 2, тел.: 21-10-89.
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