Начало недели в Нижнем Тагиле будет малоснежным и ветреным
25 марта, 10:35Здоровье и экология
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Начало рабочей недели в Нижнем Тагиле будет малоснежным и ветреным.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ночь на понедельник, 26 марта, температура воздуха опустится до -8 градусов, днем до -2 — -3. Порывы ветра днем до 15 м/с.
Столбик термометра ночью 27 марта опустится до -1 градуса, днем будет -3 градуса. Порывы ветра до 15 м/с. Возможен небольшой снег.
Ночью 28 марта будет -4 градуса, днем воздух прогреется до 0 градусов. К вечеру возможно выпадение осадков. Ветер также порывистый, до 15 м/с, сообщает Gismeteo
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