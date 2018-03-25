Начало недели в Нижнем Тагиле будет малоснежным и ветреным

В ночь на понедельник, 26 марта, температура воздуха опустится до -8 градусов, днем до -2 — -3. Порывы ветра днем до 15 м/с.

Столбик термометра ночью 27 марта опустится до -1 градуса, днем будет -3 градуса. Порывы ветра до 15 м/с. Возможен небольшой снег.

Ночью 28 марта будет -4 градуса, днем воздух прогреется до 0 градусов. К вечеру возможно выпадение осадков. Ветер также порывистый, до 15 м/с, сообщает Gismeteo

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