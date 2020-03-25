Льва Лещенко и его супругу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию
Сегодня, 10:04Здоровье и экологияФото: официальный сайт Льва Лещенко
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Народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на концертного директора артиста Олега Дмитриева.
Сюжеты: Коронавирус
По его словам, Лещенко с женой сами приехали в больницу. Он ощутил недомогание, обратился к знакомым врачам за консультацией. Они посоветовали обратиться в больницу в Коммунарку. Он вместе с супругой был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент ожидаются результаты анализов. Они будут готовы через три дня.
Он отметил, что врача артист вызвать не смог, а потому отправился в больницу самостоятельно.
В России, по последним данным, зарегистрировано 503 случая заражения коронавирусной инфекцией, 13 из них в Свердловской области.
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