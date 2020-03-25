Льва Лещенко и его супругу госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию

По его словам, Лещенко с женой сами приехали в больницу. Он ощутил недомогание, обратился к знакомым врачам за консультацией. Они посоветовали обратиться в больницу в Коммунарку. Он вместе с супругой был госпитализирован с подозрением на коронавирусную инфекцию. На данный момент ожидаются результаты анализов. Они будут готовы через три дня.