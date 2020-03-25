Мэрия Нижнего Тагила закрыла от журналистов совещание штаба по коронавирусу
Сегодня, 25 марта, состоялось первое заседание штаба по коронавирусу в Нижнем Тагиле. После вступительного слова глава города и председатель штаба Владислав Пинаев попросил журналистов удалиться, сообщает корреспондент TagilCity.ru.
Отметим, на прошлой неделе после постановления о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом мэрия Нижнего Тагила ограничила доступ посторонним в здание администрации, в том числе представителям прессы — в частности, им было отказано в посещении регулярных пятничных аппаратных совещаний. Однако на заседание штаба 25 марта журналисты были приглашены. Руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова заверила, что тагильских корреспондентов пустят на совещание.
Несмотря на это, глава Владислав Пинаев попросил журналистов покинуть заседание, заявив, что того «требует ситуация». Он также подчеркнул, что распространять необходимо только проверенную информацию. Как передаёт пресс-служба, случаев заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле нет.
Напомним, сегодня стало известно, что в Верхней Салде есть работник ВСМПО-Ависма, который недавно вернулся из Европы и предварительное исследование на наличие у него коронавируса показало положительный результат.
Ранее, 19 марта, в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно. Вчера руководство тагильских медучреждений рассказало TagilCity.ru, что эпидемиологическая обстановка в городе стабильная.