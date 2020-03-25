Мэрия Нижнего Тагила закрыла от журналистов совещание штаба по коронавирусу

Отметим, на прошлой неделе после постановления о режиме повышенной готовности в связи с коронавирусом мэрия Нижнего Тагила ограничила доступ посторонним в здание администрации, в том числе представителям прессы — в частности, им было отказано в посещении регулярных пятничных аппаратных совещаний. Однако на заседание штаба 25 марта журналисты были приглашены. Руководитель пресс-службы мэрии Алла Жернакова заверила, что тагильских корреспондентов пустят на совещание.

Несмотря на это, глава Владислав Пинаев попросил журналистов покинуть заседание, заявив, что того «требует ситуация». Он также подчеркнул, что распространять необходимо только проверенную информацию. Как передаёт пресс-служба, случаев заболевания коронавирусом в Нижнем Тагиле нет.

Напомним, сегодня стало известно, что в Верхней Салде есть работник ВСМПО-Ависма, который недавно вернулся из Европы и предварительное исследование на наличие у него коронавируса показало положительный результат.

Медруководство назвало эпидемиологическую обстановку в Нижнем Тагиле «стабильной»