На Урале создают базу для отслеживания контактировавших с заболевшими коронавирусом
Сегодня, 12:22Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В регионе будет создана единая база, в которую будут заносить людей, контактировавших с заболевшими коронавирусом, об этом на своей странице в соцсети рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для недопущения распространения коронавируса. Кроме того, он предложил обращаться к нему в соцсетях представителей малого и среднего бизнеса, на которых сказалось введение карантина.
Со слов Куйвашева, будет улучшено оснащение екатеринбургской горбольницы № 40, куда привозят заболевших, а работников медучреждения дополнительно премируют.
Напомним, в Свердловской области сейчас подтверждены 13 случаев коронавируса. Всего в России — 495 случаев.
Карта распространения коронавируса в России
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