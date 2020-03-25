«Поберегите жителей». В Нижнем Тагиле штаб по коронавирусу подвёл первые итоги
25 января в Администрации Нижнего Тагила прошло заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. На мероприятии присутствовали главврачи, чиновники, представители предприятий, представители компаний-перевозчиков.
Во вступительном слове глава города Владислав Пинаев заявил, что штаб будет собираться как минимум три раза в неделю, а основной задачей является сохранение стабильности в городе. Однако при этом чиновники постараются минимизировать неудобства, вызванные с закрытием учреждений, ограничением передвижения.
Будем работать по направлениям. С предприятиями, с главными врачами. Сегодня необходимо выстроить все коммуникации, чёткую структуру действий. Паники пока нет — мы работаем в рамках профилактических действий,заявил Пинаев.
По словам мэра, штаб объединяет все заинтересованные структуры для быстрой координации действий. Основные направления: работа с предприятиями потребительского рынка, промышленными предприятиями, малый и средний бизнес, Роспотребнадзор.
Стоит отметить, что заседание штаба проходило в закрытом режиме: после вступительной речи Владислав Пинаев попросил журналистов удалиться несмотря на то, что они были приглашены заранее.
По итогу заседания Мэр отметил, что средств защиты и аппаратов ИВЛ в больницах хватает, но было принято решение обратиться за помощью к предприятиям. Помимо этого, по словам мэра, представители больниц заявили, что больницы будут взаимодействовать и помогать друг другу.
Кто-то приобретёт формы спецодежды, защиты. Наверное, также будем выходить на крупные предприятия с просьбой купить ИВЛы, какие-то лабораторные комплексы. Этим могут воспользоваться в том числе и сотрудники этих предприятий,добавил мэр.
По результатам встречи начальник Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Юрий Бармин рассказал, что поскольку вирус является совершенно новым и незнакомым, работа ведётся «с колёс».
Если ещё две недели назад мы занимались только по прибывшим из Китая, сейчас этот список сильно расширился. Мы получаем информацию, я подписываю постановление о изоляции. Все они должны быть изолированы на 14 суток,заявил Юрий Бармин.
Также главный санитарный врач обратился к жителям Нижнего Тагила попросив всех, кто недавно приехал в город из других стран, обратиться на горячую линию Роспотребнадзора. Также по его словам, с начала распространения вируса в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находились 14 человек. Диагноз ни у кого не подтвердился, а все они выписаны.
Сидим дома. Больничный лист выдан не просто так — он подразумевает изоляцию дома. Поберегите жителей Нижнего Тагила,добавил врач.
Напомним, 19 марта, в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно. Вчера руководство тагильских медучреждений рассказало TagilCity.ru, что эпидемиологическая обстановка в городе стабильная.