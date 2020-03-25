«Поберегите жителей». В Нижнем Тагиле штаб по коронавирусу подвёл первые итоги

Во вступительном слове глава города Владислав Пинаев заявил, что штаб будет собираться как минимум три раза в неделю, а основной задачей является сохранение стабильности в городе. Однако при этом чиновники постараются минимизировать неудобства, вызванные с закрытием учреждений, ограничением передвижения.

Будем работать по направлениям. С предприятиями, с главными врачами. Сегодня необходимо выстроить все коммуникации, чёткую структуру действий. Паники пока нет — мы работаем в рамках профилактических действий,заявил Пинаев.

Заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле Фото: tagilcity.ru

По словам мэра, штаб объединяет все заинтересованные структуры для быстрой координации действий. Основные направления: работа с предприятиями потребительского рынка, промышленными предприятиями, малый и средний бизнес, Роспотребнадзор.

Стоит отметить, что заседание штаба проходило в закрытом режиме: после вступительной речи Владислав Пинаев попросил журналистов удалиться несмотря на то, что они были приглашены заранее.

Мэрия Нижнего Тагила закрыла от журналистов совещание штаба по коронавирусу

По итогу заседания Мэр отметил, что средств защиты и аппаратов ИВЛ в больницах хватает, но было принято решение обратиться за помощью к предприятиям. Помимо этого, по словам мэра, представители больниц заявили, что больницы будут взаимодействовать и помогать друг другу.

Кто-то приобретёт формы спецодежды, защиты. Наверное, также будем выходить на крупные предприятия с просьбой купить ИВЛы, какие-то лабораторные комплексы. Этим могут воспользоваться в том числе и сотрудники этих предприятий,добавил мэр.

Заседание штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в Нижнем Тагиле Фото: tagilcity.ru

По результатам встречи начальник Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Юрий Бармин рассказал, что поскольку вирус является совершенно новым и незнакомым, работа ведётся «с колёс».

Если ещё две недели назад мы занимались только по прибывшим из Китая, сейчас этот список сильно расширился. Мы получаем информацию, я подписываю постановление о изоляции. Все они должны быть изолированы на 14 суток,заявил Юрий Бармин.

Начальник Нижнетагильского отделения Роспотребнадзора Юрий Бармин Фото: tagilcity.ru

Также главный санитарный врач обратился к жителям Нижнего Тагила попросив всех, кто недавно приехал в город из других стран, обратиться на горячую линию Роспотребнадзора. Также по его словам, с начала распространения вируса в инфекционной больнице с подозрением на коронавирус находились 14 человек. Диагноз ни у кого не подтвердился, а все они выписаны.

Сидим дома. Больничный лист выдан не просто так — он подразумевает изоляцию дома. Поберегите жителей Нижнего Тагила,добавил врач.

Напомним, 19 марта, в Нижнем Тагиле объявлен режим повышенной готовности. Согласно постановлению, массовые мероприятия численностью более 50 человек следует отменить; школьники до 29 марта находятся на каникулах, а с 30 числа переходят на дистанционное обучение; отменены весенние смены в детских лагерях, приостановлены занятия в кружках и секциях; закрыты музеи, библиотеки, цирк, кинотеатр «Красногвардеец»; ограничено посещение судов и администрации; часть тагильских СМИ начали работать удаленно. Вчера руководство тагильских медучреждений рассказало TagilCity.ru, что эпидемиологическая обстановка в городе стабильная.