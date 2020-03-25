Полицейским в Свердловской области не предоставили средства защиты от коронавируса

По словам одной из читательниц издания, к ее родителям в Нижней Туре пришли полицейские, принесли памятку по поведению самоизолированных. При этом, они были без средств защиты, а на двухнедельный карантин их не пустят. Они обходят по списку вернувшихся из-за границы туристов. Она утверждает, что была в списке, хотя при этом 18 лет прописана и живет в Екатеринбурге. А мама недавно вернулась из-за границы, но ее в списке не было.