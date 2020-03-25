Полицейским в Свердловской области не предоставили средства защиты от коронавируса
Полицейские в Свердловской области по поручению управления Роспотребнадзора начали проводить проверки самоизолированных на соблюдение режима карантина, но при этом средства защиты им не были предоставлены, сообщает Ура.ру.
По словам одной из читательниц издания, к ее родителям в Нижней Туре пришли полицейские, принесли памятку по поведению самоизолированных. При этом, они были без средств защиты, а на двухнедельный карантин их не пустят. Они обходят по списку вернувшихся из-за границы туристов. Она утверждает, что была в списке, хотя при этом 18 лет прописана и живет в Екатеринбурге. А мама недавно вернулась из-за границы, но ее в списке не было.
В департаменте информполитики региона изданию ответили, что вопрос нехватки средств на заседании оперативного штаба не рассматривался. Однако уточнили, что полицейские, врачи и волонтеры являются приоритетной категорией обеспечения данными средствами.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что проверка информации уже начата. По достигнутой с Роспотребнадзором договоренности, представители МВД помогают врачам, но при условии предоставления индивидуальных средств защиты. По его словам, полицейские должны работать в средствах защиты, чтобы не подвергать себя и других опасности.
По последним данным, в России зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом. В Свердловской области официально подтверждено 13 случаев заболевания.