Свердловский губернатор призвал пожилых людей оставаться дома на две недели

Глава региона отметил, что такие меры важны для тех, кто находится в зоне риска.

Кроме того, на совещании с главами муниципалитетов Евгений Куйвашев призвал их тщательно контролировать профилактику коронавирусной инфекции, в частности дезинфекцию.

Напомним, на территории Свердловской области зарегистрированы 13 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие находятся в ГКБ № 40 в Екатеринбурге.