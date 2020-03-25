Свердловский губернатор призвал пожилых людей оставаться дома на две недели
Сегодня, 17:52Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Губернaтор Свердлoвской облaсти Евгений Куйвaшев на свoей стрaнице в Instagram попрoсил людeй стaрше 65 лет сaмоизолироваться до 12 апреля в кaчестве мeры прoфилактики коронавируса.
Сюжеты: Коронавирус
Глава региона отметил, что такие меры важны для тех, кто находится в зоне риска.
Кроме того, на совещании с главами муниципалитетов Евгений Куйвашев призвал их тщательно контролировать профилактику коронавирусной инфекции, в частности дезинфекцию.
Напомним, на территории Свердловской области зарегистрированы 13 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие находятся в ГКБ № 40 в Екатеринбурге.
Карта распространения коронавируса в России
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