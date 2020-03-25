У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус
Сегодня, 17:10Здоровье и экологияФото: pixabay.com
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Наследник престола Великобритании 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на канцелярию принца.
Сюжеты: Коронавирус
Там пояснили, что самочувствие принца удовлетворительное, симптомы коронавируса наблюдаются лишь в легкой форме. Несколько последних дней принц Чарльз работал из дома.
Напомним, на сегодняшний день в мире подтверждено 428 тысяч случаев заражения коронавирусом СOVID-19, выздоровели 110 тысяч человек, умерли — 19 тысяч.
Карта распространения коронавируса в России
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