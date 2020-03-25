У наследника британского престола принца Чарльза обнаружен коронавирус

Там пояснили, что самочувствие принца удовлетворительное, симптомы коронавируса наблюдаются лишь в легкой форме. Несколько последних дней принц Чарльз работал из дома.

Напомним, на сегодняшний день в мире подтверждено 428 тысяч случаев заражения коронавирусом СOVID-19, выздоровели 110 тысяч человек, умерли — 19 тысяч.