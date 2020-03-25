В детских поликлиниках Нижнего Тагила приостановлен прием здоровых детей

Кроме того, приостанавливается работа школы для беременных, прививочных кабинетов.

С целью предупреждения распространения коронавируса, в поликлиниках временно перестанут работать кабинеты здорового ребенка и кардиошколы. Также будет закрыт бассейн в поликлинике № 5.

Когда завершится карантин пока не уточняется.

При этом узкие специалисты продолжат вести прием. Кроме того, можно сдавать анализы и проходить обследования. График работы физкабинетов не изменится, а на массаж можно будет приходить по желанию.

В Нижнем Тагиле официально не подтверждено ни одного случая заболевания коронавирусом. При этом, есть несколько человек, которые находятся на домашнем карантине. Всего, в Свердловской области зарегистрировано 13 случаев заражения коронавирусной инфекцией. По всей России насчитывается 658 заболевших.

Сегодня Владимир Путин обратился к гражданам с речью, в которой предложил ряд мер, которые помогут гражданам и бизнесу пережить эпидемию с минимальными потерями.