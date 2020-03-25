В Екатеринбурге заработала еще одна лаборатория по проверке анализов на коронавирус
Сегодня, 13:54Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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В столице Урала запустили еще одну лабораторию, которая будет заниматься проведением анализов на коронавирус, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус
Вчера клинико-диагностический центр получил тест-системы на коронавирус. Медики первичного звена здравоохранения будут осуществлять забор материала у пациентов с подозрением на коронавирус на дому, затем образцы будут доставляться в лабораторию для исследования.
Новая лаборатория за сутки исследовала 43 пробы. Увеличение числа диагностических центров позволит увеличить количество пациентов, проверенных на коронавирус. Кроме того, вырастет скорость диагностики. Результаты готовятся в течение суток.
Напомним, в Свердловской области подтверждены 13 случаев коронавируса, в России число заболевших достигло 495 человек.
Карта распространения коронавируса в России
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