В России за последние сутки выявлено 163 случая заболевания коронавирусом
Сегодня, 15:00Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
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За прошлые сутки в России добавилось 163 случая заболевания коронавирусом, а всего в мире заболели 435 589 человек, сообщает интернет-портал Е1.
Сюжеты: Коронавирус
На сегодняшний день, согласно сведениям Роспотребнадзора, зафиксировано 435 589 случаев заражения, из них в России 516 человек (29 выздоровевших). В Свердловской области количество зараженных увеличилось до 13.
Во всем мире со вчерашнего дня умерло от новой инфекции 2 328 человек. Всего количество смертельных случаев достигло 18 799.
Карта распространения коронавируса в России
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