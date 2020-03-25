В семи городах Свердловской области есть пациенты с подозрением на коронавирус
Сегодня, 19:12Здоровье и экологияФото: Медиахолдинг1Mi
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Санврачи зафиксировали подозреваемых в заражении коронавирусом в семи городах Свердловской области, сообщает Znak.
Сюжеты: Коронавирус
В число подозреваемых в заражении попали жители Сысерти, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Каменска-Уральского, Полевского и Новой Ляли. Все свердловчане с подозрением на заражение прибыли из-за рубежа. Помимо Екатеринбурга под наблюдение попали 13 человек.
В столице Урала под наблюдением находятся 191 человек. Подтверждённых случаев в Свердловской области зафиксировано 13. Все пациенты находятся в Екатеринбурге в больнице № 40.
Карта распространения коронавируса в России
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