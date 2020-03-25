В семи городах Свердловской области есть пациенты с подозрением на коронавирус

В число подозреваемых в заражении попали жители Сысерти, Нижнего Тагила, Сухого Лога, Первоуральска, Каменска-Уральского, Полевского и Новой Ляли. Все свердловчане с подозрением на заражение прибыли из-за рубежа. Помимо Екатеринбурга под наблюдение попали 13 человек.