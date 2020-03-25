В Свердловской области семь предприятий начали шить многоразовые маски

Маски шьются из льна, который устойчив к многократным стиркам при высокой температуре, кроме того, изделия можно пропаривать. Ранее сообщалось, что предприятие по производству медицинских масок в регионе начало работать в две смены. Однако основная часть продукции уходит в медучреждения. Жители Свердловской области жалуются, что в аптеках медицинских масок нет.