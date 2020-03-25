В Свердловской области семь предприятий начали шить многоразовые маски
Сегодня, 13:27Здоровье и экологияФото: 1Mediainvest.ru
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Семь мастерских по производству одежды в Свердловской области начали шить многоразовые маски в связи с пандемией, сообщает оперативный штаб по коронавирусу.
Сюжеты: Коронавирус
Маски шьются из льна, который устойчив к многократным стиркам при высокой температуре, кроме того, изделия можно пропаривать. Ранее сообщалось, что предприятие по производству медицинских масок в регионе начало работать в две смены. Однако основная часть продукции уходит в медучреждения. Жители Свердловской области жалуются, что в аптеках медицинских масок нет.
В Екатеринбурге «Красный Крест» сообщил, что бесплатно будет выдавать маски, ранее собранные в качестве гуманитарной помощи для Китая. Принимающая сторона отказалась от помощи в связи со стабилизацией эпидобстановки.
Карта распространения коронавируса в России
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