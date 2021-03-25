Детский хоспис впервые на Урале открылся в Екатеринбурге

Руководитель отметила, что особенность центра в том, что в медицинском учреждении собраны все необходимые специалисты направления. Кроме того, существует программ «социальной передышки». Благодаря ей, родители могут получить паузу, необходимую при уходе за неизлечимо больными детьми.