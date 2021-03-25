До -11 градусов похолодает в Свердловской области

До -11 градусов похолодает в Свердловской области

Сегодня, 11:50Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru
Похолодание до -11 градусов прогнозируют синоптики в Свердловской области в ближайшие выходные.

Потепление в регионе будет недолгим, так как над европейской территорией России усиливается антициклон.

Как только циклон с центром над Новой Землей сместится восточнее, с севера в регион начнет поступать более холодный воздух (ориентировочно — к вечеру субботы), цитирует Е1 эксперта в метеорологии Алексея Пулина.

Он отметил, что если прогнозы сбудутся, то начало 2021 года станет самым холодным за последние 11 лет.

В Нижнем Тагиле в воскресенье ночью будет -6 градусов, а в понедельник похолодает до -11 градусов, по данным сайта Гисметео.

Сюжеты:
Экология
Материалы по теме:
Свердловская областьпогодасиноптикипохолодание
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы