Почти 75 тысяч свердловчан выздоровело от COVID-19 с начала пандемии

Больше всего заболевших выявлено в Екатеринбурге — 46 человек. Также инфекция диагностирована у жителей Богдановича, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Ивделя, Ирбита, Каменска-Уральского, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижнесергинского района, Первоуральска, Ревды, Режа, Серова, Слободо-Туринского района, Среднеуральска, Сухого Лога, Сысертского, Тавдинского, Талицкого и Туринского городских округов.
За все время пандемии в регионе зафиксировано 81 694 случаев коронавируса. 292 пациента находятся в больницах в тяжелом состоянии, из них 167 лежат в отделениях реанимации, 99 подключены к аппаратам ИВЛ.
В России с 24 по 25 марта зарегистрирован 9 221 случай COVID-19 в 85 регионах страны. Больше всего заболевших в Москве — 1 787, Санкт-Петербурге — 804 и Московской области — 540. Общее число случаев достигло 4 492 692 россиян.
За сутки из больниц региона выписано 149 пациентов, с начала пандемии от инфекции вылечилось 74 956 человек.
По стране за сутки из медучреждений выписано 10 881 россиян. Больше всего выздоровевших в Москве — 1 722, Санкт-Петербурге — 1 273, а также Московской области — 505. Таким образом, за время эпидемии вылечилось 4 109 281 человек.
Всего с начала пандемии от инфекции умерло 2 673 жителя Свердловской области.
В России от коронавируса за все время скончалось 96 612 пациентов, из них 93 умерло за последние 24 часа. Больше всего летальных исходов в Москве — 49, Московской области — 37 и Санкт-Петербурге — 37.