Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 марта

Замеры по пяти загрязняющим веществам проводились в 14.50, при этом температура воздуха составляла +5 градусов, дул западный ветер со скоростью шесть метров в секунду.
Показания газоанализатора «Геолан-П» остались нулевыми. Прибор может улавливать наличие в атмосфере синильной кислоты, формальдегида, сероводорода, диоксида азота и диоксида серы.
Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух. Обратиться можно в ЕДДС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области.