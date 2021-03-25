Превышений ПДК загрязнений нет: замеры воздуха в Нижнем Тагиле 25 марта

Веществ, загрязняющих атмосферу, газоанализатором выявлено не было. Замеры проводились 25 марта на Вагонке по адресу Валегинская, 5 в Алтайском микрорайоне.

Замеры по пяти загрязняющим веществам проводились в 14.50, при этом температура воздуха составляла +5 градусов, дул западный ветер со скоростью шесть метров в секунду. Показания газоанализатора «Геолан-П» остались нулевыми. Прибор может улавливать наличие в атмосфере синильной кислоты, формальдегида, сероводорода, диоксида азота и диоксида серы. Напомним, редакция TagilCity.ru выяснила, куда жители Нижнего Тагила могут жаловаться на грязный воздух. Обратиться можно в ЕДДС, Роспотребнадзор, Росприроднадзор и Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области. Куда жаловаться на грязный воздух Нижнего Тагила?

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter