Самоизоляция для уральских пенсионеров перестанет быть обязательной

Самоизоляция для уральских пенсионеров перестанет быть обязательной

Сегодня, 14:30Здоровье и экологияФото: 1mediainvest.ru / 1mediainvest.ru

Самоизоляция для уральских пенсионеров перестанет быть обязательной

Исполняющий обязанности губернатора Александр Высокинский подписал очередной коронавирусный указ, согласно которому самоизоляция для уральских пенсионеров и «хроников» перестанет быть обязательной.

Соответствующий документ под №176-УГ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Указ, который вступит в силу 30 марта, вносит изменения в требования особого режима по COVID-19. В частности соблюдение режима самоизоляции на дому для жителей региона старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания, будет носить рекомендательный характер (с момента вступления указа в законную силу).

При этом работодателям рекомендовано в приоритетном порядке обеспечить перевод работников старше 65 лет на дистанционный режим труда.

Также ио губернатора увеличил допустимое количество посетителей массовых культурных, физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта с 50 до 75% от вместимости объекта.

Напомним, среднесуточное количество новых случаев заражения коронавирусом в регионе постепенно снижается.

К примеру, по данным оперативного штаба на 25 марта, в Свердловской области выявлено всего 137 инфицированных.

Свердловская областьобществокоронавируссамоизоляция
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