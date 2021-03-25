В загрязнении воздуха обвиняют предприятие депутата жители свердловского города

Жители Артемовского собрали подписи против вредного производство, после чего дело на контроль взяла Общественная палата. Однако добиться изменения ситуации не удалось. По словам Гвоздева, проверки предприятия проводились, но ревизоры приходили в дневное время и заранее сообщали о своих визитах. При этом выбросы осуществляются в основном ночью.