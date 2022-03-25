4 года не может устранить все нарушения по решению суда агрокомплекс «Горноуральский»

4 года не может устранить все нарушения по решению суда агрокомплекс «Горноуральский»
4 года не может устранить все нарушения по решению суда агрокомплекс «Горноуральский»
Сегодня, 16:40Здоровье и экологияФото: 1MI
С 2018 года не может устранить по решению суда все выявленные экологические нарушения агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом.

2017 году природоохранная прокуратура при проверке нашла грубые нарушения законодательства на свинокомплексе, в том числе по части внесения навоза на земли сельскохозяйственного назначения. 2 марта 2018 года состоялся суд, на котором предприятие обязали устранить экологические нарушения. На это были отведены сроки от одного месяца до одного года.

Агрокомплекс был должен:

  • отремонтировать и модернизировать резервуары-отстойники для размещения отходов;
  • разработать и направить в Росприроднадзор программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды;
  • организовать проведение регулярного бактериологического контроля отходов в целях их использования в качестве органических удобрений;
  • разработать проект рекультивации земельных участков;
  • получить лицензию на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I–V классов опасности;
  • разработать и согласовать проекты систем обработки, хранения и обеззараживания органических удобрений.

Однако по состоянию на 24 февраля 2022 года предприятие решение суда исполнило лишь частично. В частности, до сих пор не решен вопрос по лицензированию опасных отходов.

Решением пригородного районного суда Свердловской области агрокомплексу для этого предоставлена отсрочка до 1 июля 2022 года. В остальной части решение суда обществом исполнено. Контроль за исполнением решения суда в части получения лицензии находится на контроле у прокурора, рассказал редакции TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Напомним, несмотря на то, что в водопроводной воде в поселке Горноуральский были обнаружены следы фекалий, в природоохранной прокуратуре заявляют, что предприятие законно сливает навоз в поля рядом с домами. Делается это для повышения плодородия почвы и агрокомплекс прошел госэкспертизу для таких работ.

Сюжеты:
ЭкологияПригородНижний Тагил
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