О законности слива фекалий в Горноуральском заявили в природоохранной прокуратуре

О законности слива фекалий в Горноуральском заявили в природоохранной прокуратуре
О законности слива фекалий в Горноуральском заявили в природоохранной прокуратуре
Сегодня, 15:52Здоровье и экологияФото: Скриншот паблика "Горноуральский, неофициально ..." "ВКонтакте"
О том, что агрокомплекс «Горноуральский» законно сливает фекалии свиней в поля рядом с домами в поселке по Нижним Тагилом, заявил природоохранный прокурор Григорий Битюков. В воде в ближайшем населенном пункте найдены следы фекалий, детсады и школа закрыты уже более недели.

Проверку на ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» природоохранная прокуратура проводила в феврале 2021 года. На землях сельскохозяйственного назначения, арендованных предприятием, специалисты зафиксировали на снегу обледеневшие вкрапления и наледь вещества темного цвета. Однако вредных загрязняющих веществ в почве в ходе проверки выявлено не было.

Внесение жидкой фракции на поля производится в соответствии с необходимой документацией, в частности с «Регламентом по использованию отходов животноводства, птицеводства и других опасных отходов в агропромышленном комплексе Свердловской области».

Установлено, что агрокомплекс вносит органоминеральное удобрение на основе отходов животноводства на сельскохозяйственные поля для повышения плодородия почвы, а также выполняет другие агротехнические мероприятия на арендованных землях в соответствии с проектом рекультивации земельных участков и технологическим регламентом, рассказал журналисту TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Он пояснил, что свинокомплекс прошел государственную экспертизу по организации работ по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе органических удобрений.

Напомним, жители поселка Горноуральский с начала марта жалуются, что водопроводная вода пахнет фекалиями. В связи с этим Пригородная прокуратура организовала проверку. Причиной запаха стал излив отходов агрокомплекса в санитарную зону водовода. Авария была устранена, однако спустя три недели местные жители продолжают жаловаться на качество воды.

Пробы, отобранные Роспотребнадзором, показали, что качество воды в жилых домах не соответствует гигиеническим нормам по запаху, привкусу и нитратам. Кроме того, в воде были обнаружены колифаги, что свидетельствует о факте фекального загрязнения.

Сюжеты:
ПригородЭксклюзивЭкологияНижний Тагил
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