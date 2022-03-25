О законности слива фекалий в Горноуральском заявили в природоохранной прокуратуре

Проверку на ООО «Агрокомплекс «Горноуральский» природоохранная прокуратура проводила в феврале 2021 года. На землях сельскохозяйственного назначения, арендованных предприятием, специалисты зафиксировали на снегу обледеневшие вкрапления и наледь вещества темного цвета. Однако вредных загрязняющих веществ в почве в ходе проверки выявлено не было.
Внесение жидкой фракции на поля производится в соответствии с необходимой документацией, в частности с «Регламентом по использованию отходов животноводства, птицеводства и других опасных отходов в агропромышленном комплексе Свердловской области».
Установлено, что агрокомплекс вносит органоминеральное удобрение на основе отходов животноводства на сельскохозяйственные поля для повышения плодородия почвы, а также выполняет другие агротехнические мероприятия на арендованных землях в соответствии с проектом рекультивации земельных участков и технологическим регламентом, рассказал журналисту TagilCity.ru нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков.
Он пояснил, что свинокомплекс прошел государственную экспертизу по организации работ по навозоудалению (обработке, хранению и обеззараживанию) и приготовлению на его основе органических удобрений.
Напомним, жители поселка Горноуральский с начала марта жалуются, что водопроводная вода пахнет фекалиями. В связи с этим Пригородная прокуратура организовала проверку. Причиной запаха стал излив отходов агрокомплекса в санитарную зону водовода. Авария была устранена, однако спустя три недели местные жители продолжают жаловаться на качество воды.
Пробы, отобранные Роспотребнадзором, показали, что качество воды в жилых домах не соответствует гигиеническим нормам по запаху, привкусу и нитратам. Кроме того, в воде были обнаружены колифаги, что свидетельствует о факте фекального загрязнения.