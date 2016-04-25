В мае в Нижнем Тагиле на кладбище «Южное» запретят делать новые захоронения

Новые захоронения подошли вплотную к границам кладбища. Расширяться оно не может — вокруг не принадлежащая Нижнему Тагилу земля. Поэтому с 1 мая на «Южном» существенно ограничат возможность совершать захоронения. Можно будет захоронить урну с прахом, либо родственника тех, кто там похоронен:

Если в родственной ограде есть место, соответствующее требованиям захоронения, то есть 5 квадратных метров, то хоронить родственника можно. Ещё один вариант, это захоронение в старую могилу, которой больше 20 лет. Потребуется подтверждение родственности.

Сам земельный участок исчерпан и расширяться, на сегодняшний день, не будет. Дело в том, что вокруг даже не муниципальная земля, а земля Института испытания металлов, -- рассказал журналисту TagilCity.ru специалист управления городским хозяйством.

В противовес закрытию кладбища на Старателе, в мэрии обсуждают возможность открытия кладбища рядом с Ольховкой. Ориентировочная площадь — 60-80 гектаров. Кроме того, возможно создание кладбища в Дзержинском районе.